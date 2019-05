Polizei überwältigt in Herisau verschanzten Mann

Der Mann, der am Freitag in Herisau AR während Stunden die Polizei beschäftigt hatte, wurde am Abend in seiner Wohnung an der Bahnhofstrasse überwältigt. Der 45-Jährige trug keine Verletzungen davon.

Die Polizei entschied sich gemäss eigenen Angaben für eine Intervention, nachdem der Mann längere Zeit nicht mehr hatte kontaktiert werden können. Zuvor drohte er, sich selber etwas anzutun. Die Polizei versuchte ihn letztlich erfolgreich davon abzuhalten.