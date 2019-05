Polizei verhaftet Mann nach Grosseinsatz in Spreitenbach

In einem Wohnquartier in Spreitenbach AG ist es am Donnerstagabend zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz gekommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde am Schluss des Einsatzes vorläufig festgenommen.

Laut Roland Pfister, Sprecher der Aargauer Kantonspolizei, habe ein grösserer Polizeieinsatz stattgefunden. Die Polizei sei gegen 18 Uhr ausgerückt wegen einer Meldung, wonach sich ein Mann im Quartier selbst gefährde, sagte Pfister der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.