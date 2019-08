Populismus à la Thunberg

Paradigmenwechsel in der Protestkultur

Auf der anderen Seite erwarten ihre Fans, nicht weniger genüsslich, das Scheitern der Welt an den Ansprüchen der Klimabewegung. Für ihre Unterstützer ist Greta eine Aufklärerin, die gerechte und richtige Forderungen an die Politik stellt. Allein: Man wird nie alle diese Forderungen umsetzen können. Viele sind radikal und weder sozial verträglich noch in der Frist, die die Aktivisten der Politik setzen, zu realisieren. So weit der Plot der Tragödie, zu der sich die Klimakrise in der Wahrnehmung verdichtet.

Dabei ist die Radikalität der Forderungen der «Fridays for Future» ja nachvollziehbar. Nicht nur, weil die Demonstranten jung sind und es ihr gutes Recht ist, in dieser Lebensphase idealistisch zu sein. Sondern auch, weil Politiker in den vergangenen Jahren tatsächlich vieles versäumt haben. Unübersehbar ist diese Klimabewegung auch eine Absetzbewegung gegenüber älteren Generationen.

Die Überheblichkeit der Jugend besteht heute darin, den Eltern zu sagen: Ihr habt falsch gelebt, auf unsere Kosten. Wir sagen euch jetzt, wie man besser lebt.

Nicht wenige derer, die 1968 erlebt haben, stösst vor den Kopf, wonach die Klimabewegten da rufen: strengere Regeln, Verzicht, Selbstbeschränkung. Es zeichnet sich, zumindest in Europa, ein Paradigmenwechsel in der Protestkultur ab: Der Ruf nach Freiheit wird abgelöst vom Ruf nach mehr Regulation. Die Freiheit und Freizügigkeit der letzten Jahrzehnte hat die Klimakrise erst befeuert.

Thunberg verkörpert dieses asketische Paradigma: das makellose Gesicht ungeschminkt, die schlichten Zöpfe, die Sweatshirts und Karoblusen. Eine passendere Ikone für die Bewegung gibt es kaum.