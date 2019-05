Rapperin soll Ehepaar um 700'000 Franken gebracht haben

Die Kantonspolizei Luzern hat am vergangenen Dienstagabend die Rapperin Loredana Zefi in einer Wohnung in der Stadt Luzern festgenommen und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. «Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung wegen Verdachts auf Betrug eingeleitet», sagt Sprecher Simon Kopp gegenüber «20 Minuten». Eine Befragung habe noch nicht stattgefunden. Für Loredana Zefi gilt die Unschuldsvermutung.