Retter wagen sich zurück in die Gefahrenzone

Nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island sollen die noch auf der Insel befindlichen Leichen der Opfer am Freitag geborgen werden. Dies sagte der stellvertretende EU-Kommissar John Tims am Donnerstag in einer Erklärung.

«Ich kann jetzt bestätigen, dass wir morgen früh einen Plan zur Bergung der Leichen von White Island abschliessen», sagte Tims am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Familien über den Einsatz informiert würden.

Einen Tag nach der Katastrophe: Satellitenbild von White Island am 11. Dezember 2019. Bild: Maxar Technologies/Keystone

Bei dem Ausbruch von Neuseelands aktivstem Vulkan am Montag kamen nach einer bisher inoffiziellen Bilanz 16 Menschen ums Leben. Dazu gehören auch die Toten auf der Insel. Zwei Verletzte starben in der Nacht.

Mehrere Verletzte schweben noch in Lebensgefahr. Insgesamt 21 Menschen wurden am Donnerstag wegen teils schlimmen Verbrennungen in Spezialkliniken behandelt. Den Gesundheitsbehörden zufolge sind 16 davon in einem «kritischen Zustand». Laut Experten stiess der Vulkan bei der Eruption extrem heissen Dampf und kanonenkugelgrosse Gesteinsbrocken aus.