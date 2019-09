Rios Bürgermeister fürchtet ein Comicbuch

Dennoch war die Szene für Marcelo Crivella, Bürgermeister von Rio de Janeiro, wohl ein Schock. Am Donnerstag wandte er sich in einer Videoansprache an seine Twitter-Follower. Man müsse solche Bücher in «schwarzes Plastik einpacken», erklärte er, mit einem Warnhinweis darauf, schliesslich seien sie eine Gefahr für die Jugend.

Als Gegenreaktion veröffentlichte die grösste Tageszeitung Brasiliens die Abbildung der sich küssenden Comic-Helden auf ihrer Titelseite.

Historisch gesehen ist das alles andere als neu, geschweige denn sehr einfallsreich. Schon in den Fünfzigerjahren protestierten konservative Lehrer und Politiker in den USA gegen den angeblich verderblichen Einfluss der bunten Bildergeschichten auf die Jugend. Seitdem sind aber ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen, Comics und Graphic Novels gehören längst zur Pop- und teilweise Hochkultur, nicht nur in den USA, sondern auch in Brasilien.

In dem südamerikanischen Land ist dazu auch noch seit rund sechs Jahren die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt, die Bücher sollten also kein Grund zur Aufregung sein, doch ultrakonservative politische Kräfte sind in Brasilien auf dem Vormarsch. Zu ihnen gehört Präsident Jair Bolsonaro, der laut eigenen Aussagen lieber einen toten als einen schwulen Sohn hätte, aber eben auch Rios Bürgermeister.

Januar 2017 ist er Stadtpräfekt der Millionenmetropole am Zuckerhut. Diesen Posten hat er vor allem auch seinem Onkel zu verdanken, Edir Macedo, einem ehemaligen Lotterielosverkäufer, der die Igreja Universal do Reino de Deus gegründet hat, eine von Brasiliens einflussreichsten Pfingstkirchen, mit eigenen Radiosendern, Fernsehkanälen und Verlagen. Die Glaubensgemeinschaft hat beste Verbindungen in die Politik. Erst vor ein paar Tagen hat sich Brasiliens Präsident öffentlich an der Seite von Kirchengründer Macedo gezeigt.

Der Bürgermeister: ein Ex-Missionar

Rios Bürgermeister war selbst lange in der Kirche seines Onkels aktiv, als Prediger und Missionar. Allein Gott habe die Welt erschaffen, glaubt Crivella, Schwangerschaftsabbrüche seien Sünde und Homosexualität von Grund auf böse. Diese Weltanschauung kommt bei vielen seiner Wähler gut an, weshalb Crivella vergangene Woche wohl auf die Idee kam, gegen den Sittenverfall auf der Buchmesse von Rio de Janeiro vorzugehen.