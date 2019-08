Russland gibt Details zu Atom-Unfall preis

Dabei dürfte es sich nach Einschätzung von Jeffrey Lewis vom US-Institut für Internationale Studien in Middlebury um eine atomar betriebene Rakete von Typ 9M730 Burewestnik handeln. Diese Rakete, die im Februar erstmals vom russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgestellt wurde, wird im Nato-Jargon auch als SSC-X-9 Skyfall bezeichnet.

Das Unglück ereignete sich auf dem Testgelände Nyonoska, das rund 30 Kilometer von der Stadt Sewerodwinsk entfernt ist. Die Behörden in Sewerodwinsk stellten am Donnerstag zunächst die Information auf die städtische Homepage, dass «ein kurzer Anstieg des Strahlenniveaus» festgestellt worden sei. Diese Information wurde dann aber wieder gelöscht.

Am Wochenende erklärte Valentin Magomedow vom örtlichen Katastrophenschutz, die atomare Verstrahlung habe während einer halben Stunde bei 2,0 Microsievert gelegen. Der reguläre Höchstwert beträgt 0,6 Microsievert pro Stunde.

Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte unter Berufung auf Mitarbeiter eines Atomforschungszentrums, die Verstrahlung habe länger als eine Stunde bei 2,0 Microsievert gelegen.

In der Stadt Sewerodwinsk, die 190'000 Einwohner hat, setzten am Freitag Panikkäufe von Jod-Präparaten ein. «In einer Stunde war der gesamte Vorrat ausverkauft», sagte die Apothekerin Jelena Warinskaja.

«Nicht vergleichbar mit ernsthaften Reaktor-Unfällen»

Boris Schuikow vom Institut für Nuklearforschung in Moskau sagte, isotopische Energiequellen würden vor allem in der Raumfahrt genutzt und stellten für die Nutzer normalerweise keine Gefahr dar. Die von ihnen ausgehende Radioaktivität sei «absolut nicht vergleichbar mit der von ernsthaften Unfällen in Reaktoren».

In der früheren Sowjetunion ereignete sich 1986 das Atomunglück von Tschernobyl. Die Behörden versuchten damals, das Ausmass der Katastrophe zu verschleiern, das sich als schwerster Atomunfall in der Geschichte herausstellte. 30 Menschen starben bei der Explosion in Tschernobyl, hunderte an den Spätfolgen. In weiten Teilen der damaligen Sowjetunion und Europas wurde über längere Zeit erhöhte radioaktive Strahlung gemessen.