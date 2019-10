Polizei führt Jane Fonda in Handschellen ab

Auf Twitter hatte sie zuvor dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Fonda sagte in einer Video-Botschaft, die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg habe sie inspiriert.

«Ich habe entschieden, mein Leben auf den Kopf zu stellen und für vier Monate nach Washington DC zu ziehen, um mich auf den Klimawandel zu konzentrieren», sagte sie. Wie Greta gesagt habe, handle es sich um eine Krise. «Wir müssen uns verhalten, als ob unser Haus brennt - denn so ist es.»

As @GretaThunberg said, “We have to act like our house is on fire, because it is.” @JaneFonda, activists, Indigenous leaders, experts, & community members are answering the alarm sounded by youth to demand action on the climate emergency.Join us for #FireDrillFriday ???? pic.twitter.com/XXanwTQs2w

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) October 11, 2019