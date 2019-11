Schnee-Rekord im Val Müstair – Berninalinie gesperrt

Schon hat der Schnee in diesem noch jungen Winter einen Rekord gebrochen. In Val Müstair in der Südostschweiz liegen aktuell 71 Zentimeter Schnee. Wie SRF Meteo schreibt, handelt es sich hier um einen Rekord für November. Der bisherige Rekordwert lag bei 65 Zentimeter (Stand 19. November 1959).