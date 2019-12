Schneeschuh-Wanderer in Splügen GR tot aufgefunden

Ein 49-jähriger Schneeschuhwanderer ist am Sonntag in Splügen im Kanton Graubünden beim einem Absturz tödlich verunglückt. Seine Leiche wurde am Montag geborgen.

Laut Angaben der Kantonspolizei Graubünden befand sich der Mann mit seiner Lebenspartnerin in Splügen im Gebiet der Stutzalp/Bärenhorn auf der Schneeschuhwanderung. Am frühen Nachmittag trennten sich die beiden. Sie wollten auf verschiedenen Routen zurück nach Splügen gehen.