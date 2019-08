Schwerer Unfall im Gotthard-Tunnel

Anschliessend kollidierte der PW mit einem Lieferwagen mit Zürcher Kontrollschildern, der auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Süd unterwegs war. Dabei wurden fünf Personen leicht bis erheblich verletzt. Sie wurden mit den Rettungsdiensten beziehungsweise mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Es entstand Sachschaden in zurzeit unbekannter Höhe.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst Tre Valli Soccorso, der Rettungsdienst Uri, die Schadenwehr Gotthard, private Abschleppdienste sowie die Kantonspolizeien Tessin und Uri.