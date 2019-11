Schweres Erdbeben in Albanien lässt Häuser einstürzen

Bei einem schweren Beben in Albanien stürzten mehrere Gebäude ein. Dabei kam mindestens eine Person ums Leben. Der Verteidigungsminister bestätigt ein erstes Todesopfer. Die Person sei gestorben, als sie in Panik aus einem Gebäude sprang.

Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Das Epizentrum lag nach albanischen Angaben zehn Kilometer nördlich von Durres und 30 Kilometer westlich von Tirana in zehn Kilometer Tiefe im Adriatischen Meer.