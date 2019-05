So war der Lawinenwinter

Der vergangene Winter 2018/19 hat den nördlichen Gebieten in den Schweizer Alpen Schnee in Massen beschert. Die riesigen Mengen liessen die Lawinengefahr auf die höchste Stufe ansteigen. 19 Personen verloren ihr Leben in Lawinen.

Wie das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos in dem am Dienstag publizierten Winterrückblick schrieb, fiel vom 12. bis 14. Januar am Alpennordhang mehr als ein Meter Schnee, von den Urner bis in die St. Galler Alpen und im nördlichen Prättigau sogar mehr als eineinhalb Meter. Das WSL-Institut spricht für den Winter 2018/19 von «extrem viel Schnee».