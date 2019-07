Soldaten werden wegen Grossbrand evakuiert

Ein Feuer im Recycling-Betrieb Keller in der Gemeinde Hinwil im Kanton Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken angerichtet. Mehrere umliegende Häuser wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung über das Feuer ging bei der Polizei gegen 1 Uhr in der Früh ein, wie Werner Schaub, Sprecher der Zürcher Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Gebäude habe beim Eintreffen der Löschkräfte in Vollbrand gestanden. Die Flammen seien in der Nacht gelöscht worden. Am frühen Morgen fanden noch Nachlöscharbeiten statt.