Sturm auf die Area 51 – was dahinter steckt

Die rund 100 km2 grosse Area 51 ist ein Sperrgebiet, das innerhalb eines noch grösseren militärischen Sperrgebiets liegt: Die «Nellis Range» umfasst verschiedene Testgelände und erstreckt sich über 31’000 km2 – das entspricht drei Vierteln der Fläche der Schweiz. Der östliche Teil des riesigen Areals ist lediglich für den zivilen Luftverkehr eingeschränkt. Beim westlichen Teil, wo auch die Area 51 liegt, handelt es sich um militärisches Sperrgebiet.

Riesiges Testgelände: Das Zentrum der Area 51 von oben (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrössern). Screenshot: Google Maps

Innerhalb dieser Zone ist die Area 51 noch einmal zusätzlich gesichert und selbst für angemeldete militärische Flüge gesperrt, die nicht von dort aus gestartet sind. Das Gelände hat selbst einen Militärflugplatz mit mehreren Start- und Landebahnen, unter anderem auf dem ausgetrockneten Salzsee, dem Groome Lake. Hier liegt das eigentliche Zentrum der Area 51 , das gestürmt werden soll.

Alles geheim: Aus der Vogelperspektive sieht man nur Landebahnen und Hangars. Screenshot: Google Maps

Der Name Area 51 kommt laut der CIA von alten Gebietseinteilungen auf Karten. Der US-Geheimdienst hatte im Jahr 2013 Dokumente freigegeben, darunter eine Landkarte mit dem Standort des Sperrgebiets – womit die Existenz der sagenumwobenen Area 51 erstmals bestätigt wurde.

Jahrzehntelang hatte die Regierung verleugnet, dass es das geheimnisvolle Testgelände überhaupt gibt. Das regte die Fantasie der Menschen natürlich noch mehr an. Es entstanden zahlreiche Verschwörungstheorien rund um das Sperrgebiet.

Welche Verschwörungstheorien gibt es?

Die Area 51 war und ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen. UFO-Anhänger und Verschwörungstheoretiker glauben etwa, dass die Regierung dort ausserirdische Raumschiffe und auch Lebewesen untersucht. So soll beispielsweise das Material eines angeblich 1947 bei Roswell abgestürzten UFOs im Sperrgebiet gelagert sein.

Ausserdem gibt es Leute, die an Treffen und geheime Gespräche mit extraterrestrischen Lebensformen in der Area 51 glauben. Andere sprechen von der Entwicklung exotischer Energiewaffen, Aktivitäten einer angeblichen Schattenregierung der Welt (Illuminati) oder von Filmstudios, in denen die Bilder von den Apollo-Landungen auf dem Mond gedreht worden sein sollen.

Kein UFO, sondern eine Kapsel für Messungen in grosser Höhe: Dieses Bild veröffentlichte die US-Luftwaffe zum «Roswell-Zwischenfall» aus dem Jahr 1947. Foto: Reuters

1989 behauptete Robert Lazar in mehreren TV-Interviews, an geheimen Projekten in einer Forschungseinrichtung in der Nähe des Papoose-Salzsees in der Area 51 gearbeitet zu haben. Er sprach unter anderem von «fliegenden Untertassen ausserirdischen Ursprungs». Für viele Alienfans war das der Beweis für ihre Theorien. Das kleine Dorf Rachel wurde zum Mekka für Verschwörungstheoretiker und Ufologen. Einige Besucher berichteten von unüblichen Lichterscheinungen, die sich aber meist als Kampfjets des nahen Luftwaffenstützpunkts entpuppten.

Trotzdem glauben heute noch 54 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner, dass ihre Regierung Informationen über UFOs zurückhält. Das hat eine Umfrage im vergangenen Juli ergeben.

Diejenigen, die mit Verschwörungstheorien nichts am Hut haben, vermuten, dass die US-Luftwaffe die Area 51 für die Entwicklung und Erprobung neuer Flugzeuge, Prototypen und Waffensysteme nutzt.

Wie reagieren die Behörden?

Die Behörden nehmen den Aufruf zur Stürmung offenbar ernst. So hat die US-Luftfahrtbehörde vorsorglich einen Teil des Luftraums südlich des Gebiets gesperrt – zusätzlich zum ohnehin schon gesperrten Luftraum über der Area 51. Medien-Helikoptern, Drohnen, privaten Flugzeugen und sogar solchen der Polizei oder von Rettungskräften ist es vorübergehend verboten, hier zu fliegen. Zudem wurde ein Musikfestival, das in der Nähe geplant war, nach Las Vegas verlegt.

Auch die Air Force, die für die Area 51 verantwortlich ist, will kein Risiko eingehen und hat für Freitag personelle Verstärkung angefordert, falls die Lage ausser Kontrolle geraten sollte. Gegenüber der «Washington Post» erklärte die Behörde: «Das Areal ist ein offener Trainingsbereich für die US-Luftwaffe, und wir raten jedem davon ab, in das Gebiet einzudringen, in dem wir amerikanische Streitkräfte ausbilden.»

Verstärkte Präsenz: Ein Polizist kontrolliert in Rachel, einer Ortschaft nördlich der Area 51, einen Personenwagen (18.09.2019). Foto: Keystone

Wie es scheint, lassen sich viele aber nicht von dieser Drohung abschrecken. Zwei niederländische Youtuber drangen schon vor einer Woche mit Laptops, Kameras und Drohne ausgerüstet in das Sperrgebiet ein, um Filmaufnahmen zu machen. Sie wurden verhaftet, verbrachten drei Tage im Gefängnis und müssten eine Busse von 2800 US-Dollar bezahlen.