Bund warnt vor Überflutungen und Erdrutschen

Starkregen, Hagel, Sturmböen, vereinzelt sogar Orkanböen und Tausende Blitze: Das ist die Bilanz der Kaltfront, welche die Schweiz in der vergangenen Nacht überquert hat. Über grössere Schäden gibt es bislang keine Meldungen.

Vor allem in der Inner- und Ostschweiz soll es weiter regnen. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz hat deshalb für diese Regionen eine Regenwarnung der Stufe drei von fünf herausgegeben, wie auf der Internetseite zu sehen ist. Das heisst: Lokal steigt in den kommenden zwei Tagen die Wahrscheinlichkeit, dass Bäche anschwellen, Strassen unterspült werden oder lokale Überflutungen oder Hangrutschungen vorkommen.