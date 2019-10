«Systemisches Versagen» der Feuerwehr bei Londoner Tragödie

Mehr als zwei Jahre später hat nun eine Kommission einen Untersuchungsbericht erarbeitet. Er soll der Öffentlichkeit am Mittwoch vorgestellt werden, wurde aber an Überlebende und Angehörige bereits am Montag verteilt. Er wirft der Londoner Feuerwehr schwere Versäumnisse und «systemisches Versagen» vor, zitieren britische Medien am Dienstag aus dem Report.

Der pensionierte Richter am Berufungsgericht, Martin Moore-Bick, leitete die Untersuchung. In dem Bericht findet er laut der britischen Zeitung The Guardian klare Worte: Die Londoner Feuerwehr sei für einen Brand wie den im Grenfell Tower einfach nicht genug vorbereitet gewesen. Es habe keinen Evakuierungsplan für den Grenfell Tower gegeben. Die «Vorbereitung und Planung für ein solches Feuer» sei zu kurz gekommen, ausserdem habe die Kommandozentrale versagt.

Der schwerwiegende Fehler

Heute weiss man, das Gebäude konnte deshalb so schnell niederbrennen, weil die Fassade aus einem Aluminium-Polyethylen-Mix gefertigt war. Die Einsatzkräfte vor Ort seien nicht über die Risiken einer derart leicht entzündlichen Aussenwand informiert gewesen. Moore-Bick sieht darin ein «institutionelles Versagen» der Feuerwehr.

Video: Kommission soll Grenfell Tower-Brand untersuchen