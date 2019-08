Täter sticht in Sydney auf Passanten ein – Leiche gefunden

Kurz nach dem Messerangriff hat die australische Polizei im Zentrum der Stadt eine Leiche entdeckt. Die Leiche sei am Dienstag in der Nähe des Tatorts gefunden worden, an dem kurz zuvor ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf eine Frau eingestochen hatte, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang mit dem Messerangriff besteht, ist demnach noch unklar.

In Fernsehberichten war zu sehen, wie der Mann in einem geschäftigen Büroviertel auf das Dach eines Autos sprang und «Allahu Akbar» sowie «Erschiesst mich» rief. Der Mann wurde von mehreren Passanten gestoppt, die ihn mit Stühlen und einer Harasse niederrangen und am Boden fixierten, bis die Polizei ihn festnehmen konnte.

Passanten fixierten den Täter mit Stühlen und einer Harasse am Boden, bis die Polizei ihn festnehmen konnte. Bild: Twitter

Polizeisprecher Gavin Wood sagte in einer ersten Stellungnahme, dass die Gefahr gebannt sei. Es gebe mehrere Vorfälle, die nun untersucht würden. Die Passanten, die den Attentäter stoppten, seien sehr mutig gewesen. Sie hätten genau gewusst, was der Mann getan habe, trotzdem seien sie eingeschritten. Diese Leute seien «Helden», sagte Wood.

SYDNEY STABBING: NSW Police address the media in relation to this afternoon's events. #9Newspic.twitter.com/6anVQra8tQ — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) August 13, 2019

Gemäss Reportern von 7 News Sydney, die zufällig vor Ort waren und filmten, soll ein IT-Angestellten den Attentäter mit einem Stuhl im Rücken getroffen haben, worauf der Mann zu Boden fiel und von den restlichen Passanten überwältigt wurde.

Die Reporter filmten zuvor, wie der Mann vom IT-Angestellten mit dem Stuhl verfolgt wurde und auf ein Auto kletterte. Dort rief er «Schiesst mir in den Kopf» und später auf der Strasse «Allahu Akbar».

7NEWS reporter @Andrew_Denney was one of the witnesses who saw the man carrying a knife in Sydney's CBD. "He was saying to people 'shoot me in the head.'" https://t.co/jdxOli2X4a#Sydney#7NEWSpic.twitter.com/UZxiISD5mD — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 13, 2019

Ähnliche Tat letzten November

Im November vergangenen Jahres war ein aus Somalia stammender Mann in der Innenstadt von Melbourne mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Er erstach einen Cafébesitzer und verletzte zwei weitere Passanten. Dann attackierte er eintreffende Polizisten und wurde schliesslich von einem der Beamten erschossen. Nach Behördenangaben berief sich der Angreifer auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), hatte aber keinen direkten Kontakt zu ihr.