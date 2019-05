Tiere aus dem Kofferraum

22 junge Haustiere wurden von der Vorarlberger Polizei auf einem Parkplatz in Dornbirn beschlagnahmt. Die 11 Hunde und 11 Katzen stammen den Impfpässen zufolge aus Bulgarien. Sie wurden in zwei Transportern mit serbischen Kennzeichen nach Österreich gefahren, wo sie Schweizer Kunden hätten übergeben werden sollen, wie die Landespolizeidirektion in ihrer Pressemitteilung am Montag schrieb. Dazu kam es dann aber nicht.