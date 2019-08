Tochter schwer verletzt: Polizei ermittelt wegen versuchtem Mord

Ein 50-jähriger Iraker hat am Samstagnachmittag seine vierjährige Tochter am Bahnhof Brugg AG schwer verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Aargau gegenüber «20 Minuten» mitteilt, wird gegen den Mann wegen versuchten Mordes ermittelt. «Der Beschuldigte befindet sich in Haft», sagt Sprecherin Fiona Strebel. Das 4-jährige Mädchen sei aktuell ausser Lebensgefahr.