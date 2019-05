Tödlich verunglückter Pilot ist 66-jähriger Zürcher

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe des Flugplatzes Birrfeld in Lupfig AG wurde am späten Dienstagnachmittag der Pilot getötet. Das Flugzeug zerschellte in einem Feld und brannte vollständig aus. Beim Unfallopfer handelt es sich um einen 66-jährigen Zürcher.