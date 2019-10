Töfffahrer rutscht am Albulapass in Fussgänger

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag weiter mitteilte, rutschte der Fahrer danach in zwei am linken Strassenrand stehende Fussgänger. Die Rega flog den mittelschwer verletzten Zweiradfahrer ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die zwei leichtverletzten Fussgänger im Alter von 29 und 31 Jahren begaben sich selber in ärztliche Behandlung. Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache ab.