Trump liefert Erklärung für seinen Teint

Hat das Rätselraten über den orangen Teint des US-Präsidenten Donald nun ein Ende? Während eines Dinners der Republikanischen Partei in Baltimore hat sich Trump zum ersten Mal selbst zu seiner Hautfarbe geäussert.

Bislang glaubten einige, der orange Teint komme von zu vielen Solarium-Besuchen, andernorts hiess es, er könne von zu viel Selbstbräuner stammen oder gar ein Symptom einer Krankheit sein.

Doch in seiner Rede vor den republikanischen Abgeordneten stellte Trump klar: Es sind die Glühbirnen. So sei das Licht der Lampen, die der Bevölkerung «aufgezwungen» werden, einfach «nicht gut». «Ich sehe immer orange aus. Und Sie auch. Das Licht ist das Schlimmste», so Trump, dessen Erklärung für Gelächter unter den Anwesenden sorgte (siehe Video).