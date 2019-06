Turbulenzen auf Flug nach Basel: Video zeigt Absacken an Bord

Eine Passagiermaschine der bulgarischen ALK Airlines ist auf dem Flug von Pristina in Kosovo nach Basel am Sonntagabend in Turbulenzen geraten. Zehn Personen wurden leicht verletzt. Das Flugzeug konnte planmässig landen.

Zehn Personen seien nach der Landung mit leichten Verletzungen in Basler Spitäler gebracht worden, bestätigte eine Sprecherin des Euro-Airports Basel-Mülhausen am Montagmittag Angaben des Onlineportals «20 Minuten». Die Maschine des Typs Boeing 737-300 mit 121 Passagieren an Bord sei kurz nach 20 Uhr gelandet.