Unwetter fordert Todesopfer in Genf

Greenfield Festival vorsorglich evakuiert

In Genf hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben alle Hände voll zu tun, Bäume wegzuräumen, die auf Autodächer gestürzt waren oder überflutete Keller zu leeren. Ein kräftiger Sturm fegte den Lac Léman entlang Richtung Freiburg und Neuenburger Jura, teilweise mit mehr als 110 Kilometern pro Stunde, wie Meteoschweiz mitteilte.

In Spiez im Berner Oberland hagelte es am frühen Abend, und das Gelände des Greenfield Festivals in Interlaken wurde vorsorglich evakuiert, zwei Konzerte wurden abgesagt. Und auch für Luzern wurde eine Wetterwarnung ausgegeben.

Im Laufe des Samstagabends beruhigte sich die Situation vielerorts bereits wieder.

Am Genfersee aktuell zum Teil Windspitzen über 100 km/h! In Verbindung mit der Gewitterfront sind auch im zentralen und östlichen Mittelland im Laufe des Abend Böen bis 100 km/h oder lokal auch mehr zu erwarten! (ps) @20min@Blickch@nau_live@Tamediapic.twitter.com/SD3EUotrkQ — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 15. Juni 2019

Der Gewitterzug bewegte sich am frühen Abend via Mittelland in den Osten des Landes, wie der Tweet von MeteoNews bewies. Wie 20min.ch schreibt, ist auch der Bahnhof Winterthur von den heftigen Regenfällen betroffen worden.

Wie Sandra Boner von SRF-Meteo im der Hauptausgabe der «Tagesschau» erklärte, habe man einen turbulenten Samstnachmittag erlebt: kräftige Gewitter, heftige Winde und teilweise Hagel. «Das Unwetter dauert mindestens bis Mitternacht. Erst in der Nacht auf Sonntag beruhigt sich die Wetterlage, die Luft wird trockener», sagte Boner. In der Ostschweiz dürfe es aber noch länger nass sein. Erst gegen Sonntagabend helle sich dort der Himmel auf.