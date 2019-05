US-Milliardär zahlt Kredite für Hunderte Studenten ab

Die Gesamtkosten für die 396 Studienabgänger beliefen sich auf bis zu 40 Millionen Dollar (knapp 36 Millionen Euro), sagte Uni-Präsident David Thomas laut dem Sender CNN. Bei dem Geld handele es sich um ein «befreiendes Geschenk»: Es gebe den Uni-Absolventen «die Freiheit, ihren Träumen zu folgen».

How MANY kind billionaires do we need for a #studentloancrisis facing 45 million Americans with $1.5 trillion in debt? What if we start with 1 Congress & 1 President?THANK #RobertFSmith —THEN challenge Congress. #MorehouseGrad2019@USATODAY@APpic.twitter.com/M2XNAbC1CS — Rev. Cornell William Brooks (@CornellWBrooks) 20. Mai 2019

Die Absolventen und ihre Familien waren für einen Moment sprachlos – bevor Jubel und ungläubige Schreie ausbrachen, schreibt die Washington Post. Der Morehouse-Präsident David A. Thomas, der im selben Moment wie die Schüler von dem Geschenk erfuhr, sagte der Zeitung, «Eltern sprangen auf, um sich zu umarmen.»

«MVP – Most Valuable Philanthrop»

Die Stimmung im Publikum sei explodiert, alle Dämme waren gebrochen: «MVP»-Chöre ertönten. Laut Schulpräsident Thomas habe die im Mannschaftssport verwendete Bezeichnung für den Most Valuable Player (wertvollster Spieler) auch für den Most Valuable Philanthrop (wertvollster Philanthrop) stehen können.

Der 22-jährige Student Jason Allen Grant sagte, er sei seit 6 Uhr morgens an der Abschlussfeier gewesen und wurde mit fortschreitender Dauer von Smiths Rede langsam müde. Dann hörte er etwas über den Schuldenabbau sagen. «Es war ein langer Tag», sagte Grant, der ein Darlehen vor rund 45'000 Dollar aufgenommen hat. Als Smith vom Schuldenabbau sprach, «...oh mein Gott, wurde ich munter. Mein Vater wäre beinahe ohnmächtig geworden.»

Sein Vater sei 57 Jahre alt und arbeite bei der Federal Reserve Bank in Cleveland. Um die Schulden seines Sohnes zu bezahlen, habe er geplant, weitere 10 Jahre zu arbeiten. «Jetzt, im Alter von 57 Jahren, könnte er am Montag in Rente gehen», so Grant junior.

Bekannte Absolventen an der Uni

Nach Angaben des Universitäts-Vergleichsportals College Simply betrugen die Studiengebühren am Morehouse College 25'055 Dollar (gut 22'000 Euro) für das akademische Jahr 2017/18.

Das 1867 gegründete Morehouse College ist eine Privatuniversität für Männer. Traditionell nimmt es viele Schwarze auf. Zu seinen Ehemaligen gehörte der Bürgerrechtler Martin Luther King, der Regisseur Spike Lee und Schauspieler Samuel L. Jackson, auch der ehemalige Spitzensportler und Olympiasieger Edwin Moses steht auf der Liste.

Zusammen mit drei weiteren Hochschulen und dem nahegelegenen Frauen-College Spelman College bildet das Morehouse College das Atlanta University Center.