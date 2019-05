Vierjähriger Bub im Aargau ertrunken

Der seit Donnerstag in Wildegg AG vermisste vierjährige Junge ist tot aufgefunden worden. Er wurde am Freitagnachmittag bei Villnachern AG aus der Aare geborgen. Gemäss Polizei dürfte er ertrunken sein.

Angestellte der Wasserkraftwerks bei Villnachern fanden die Leiche des vermissten Buben in der Aare, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon ausgehen, dass der Vierjährige am Donnerstag beim Spielen in Wildegg in den Aabach gefallen war.