Vulkanausbruch auf Touristeninsel: Keine Lebenszeichen bei Überflug

Die Polizei sprach davon, dass in diesem Moment bis zu 50 Menschen auf der Insel waren. Nach mehreren Erkundungsflügen mit Flugzeugen und Helikoptern sagte inzwischen ein Polzeisprecher: «An keinem Ort sind Lebenszeichen gesichtet worden.» Und weiter: «Auf Grundlage der vorliegenden Informationen glauben wir nicht, dass sich auf der Insel noch Überlebende befinden.»

Zu möglichen Schweizer Betroffenen gab es am Morgen noch keine Informationen, wie das Aussendepartement (EDA) in Bern gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Man stehe in Kontakt mit der Botschaft in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington und diese mit den Behörden vor Ort.