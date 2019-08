Waldbrände auf Gran Canaria: Die «Hölle auf Erden»

Die Flammen sind ausser Kontrolle: Der schwere Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria hat den bekanntesten Nationalpark der Insel erreicht und droht ihn zu zerstören. Rund 6000 Hektar Fläche auf der spanischen Urlaubsinsel seien schon von dem Feuer betroffen, die Flammen schlügen bis zu 50 Meter hoch, schrieben spanische Medien am Montag unter Berufung auf die Behörden. Der Brand sei «jenseits der Löschkapazitäten», erklärte der Leiter der Rettungsdienste, Federico Grillo.

Das Feuer schreitet an mehreren Fronten voran, 9000 Menschen aus 50 Ortschaften südwestlich der Hauptstadt Las Palmas wurden in Sicherheit gebracht, wie der Fernsehsender RTVE berichtete. 40 Menschen sind den Angaben zufolge seit Sonntag in dem Ort Artenara eingeschlossen. Sie verbrachten die Nacht im örtlichen Kulturzentrum, da das Gebäude wegen seiner Position als sicher eingestuft wurde. Es sei derzeit zu gefährlich, die Ortschaft zu evakuieren, hiess es. Akute Gefahr für die Anwohner besteht den Behörden zufolge aber nicht.

«Umweltkatastrophe»

Der 7500 Hektar grosse Nationalpark Tamadaba, welchen das Feuer nun erreicht hat, hat einzigartige Kiefernwälder. Er liegt im Unesco-Biosphärenreservat im Westens Gran Canarias. Er gilt als eine der fast unberührten Landschaften der vor der Westküste Afrikas liegenden Kanareninsel.

Das Portal «Canarias7» sprach von einer Umweltkatastrophe und «einem Anschlag auf das grüne Herz der Insel». Besorgte Spanier zeigten sich in sozialen Netzwerken schockiert, einer bezeichnete den Brand auf Twitter als «Hölle auf Erden». Dabei hatten die Einsatzkräfte erst vor einer Woche erleichtert aufgeatmet, als ein heftiges Feuer in der gleichen Region nach tagelangen Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht worden war. Da waren rund um die Gemeinden Tejeda und Artenara schon 1500 Hektar verbrannt. Die neue Feuerfront ist nun noch viel dramatischer.

Unterstützung durch Löschflugzeuge

Hunderte Helfer arbeiteten am Boden an mehreren Flanken, von der Luft aus unterstützten sie Helikopter und Löschflugzeuge. Allein am Sonntag seien 800'000 Liter Wasser eingesetzt worden, hiess es. Auf Videos war zu sehen, wie Feuerwehrleute mit dicken Schläuchen durch die brennenden Wälder liefen und versuchten, die massiven Flammen einzudämmen.