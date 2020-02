Zug fährt in Luzern in Prellbock – zwölf Verletzte

Ein Zug konnte am Montagvormittag gegen 10 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Luzern nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dabei fuhr er in einen Prellbock. Zwölf Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der Lokführer blieb unverletzt, sagte ein Polizeisprecher einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort. Im Einsatz standen sechs Ambulanzfahrzeuge, welche die Verletzten in umliegende Spitäler brachten. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr.