Zwei Kampfjets in Deutschland abgestürzt

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOssEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestossen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Ein Sprecher des Waffengeschwaders 73 in Laage sagte, die Piloten hätten den Schleudersitz betätigt. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist unklar.

Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 «Steinhoff», das in Laage bei Rostock stationiert ist. Der Innenminister des Bundeslandes, Lorenz Caffier, werde an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, sagte sein Sprecher.

Der Unfall ereignete sich laut «Ostseewelle» am Drewitzer See nahe Malchow an der Müritz. Wie Focus berichtet, ist durch den Unfall ein Waldbrand ausgelöst worden. Rettungskräfte stehen im Grosseinsatz.