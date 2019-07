Zwei Personen sterben am Matterhorn

Am Matterhorn gerieten am Mittwoch laut Angaben der Walliser Kantonspolizei mehrere Berggänger in Not. Ein Bergführer und sein Gast starben. Ein Felsausbruch riss die beiden in die Tiefe. Das teilte die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mit.

Die beiden waren auf einer Höhe zwischen 4250 und 4300 Metern unterwegs, bei den Fixseilen am sogenannten Kreuzsatz. Aus unbekannten Gründen habe sich ein Felsausbruch ereignet, schreibt die Polizei. Die Zweierseilschaft sei in der Folge in die Tiefe gerissen worden.