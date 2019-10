Parade in Peking, Prügel in Hongkong

Überschattet wurden die Feierlichkeiten nicht nur vom dichten Smog, der über der Stadt hing. Was ungewöhnlich ist, weil die Regierung bereits vor Wochen den meisten Betrieben in der Umgebung eine Zwangspause verordnet hatte, um blauen Himmel zu garantieren. Schlimmer waren die Bilder aus Hongkong, wo erneut Hunderttausende durch die Innenstadt und in andere Stadtbezirke zogen.

Es waren die grössten Ausschreitungen seit Beginn der Proteste vor über vier Monaten. Angekündigt war der Marsch als ein Protest gegen die «Unterdrückung Chinas durch die KP seit 70 Jahren». Die Behörden hatten die Versammlung zwar verboten. Die Menschen ignorierten diese Entscheidung aber einfach.

Die Polizei schiesst scharf

Im Anschluss an die zunächst friedlichen Proteste, an der Hongkonger jeden Alters teilnahmen, lieferten sich radikale Demonstranten erneut Auseinandersetzungen mit der Polizei. Erstmals wurde ein Demonstrant mit scharfer Munition angeschossen. Der junge Mann soll an der Brust getroffen und in kritischem Zustand in ein Spital ­eingeliefert worden sein. Mindestens 15 Menschen wurden so schwer verletzt, dass auch sie ins Spital mussten. Die Polizei soll am Dienstag mindestens fünf Schüsse mit scharfer Munition abgegeben haben.

Parade am Tiananmen Square in Peking. Derweil wird in Hongkong für freie Wahlen gekämpft. Foto: Keystone

Bei Ausschreitungen in mindestens fünf Stadtteilen blockierten Aktivisten Strassen, warfen Pflastersteine, legten Feuer und warfen Brandsätze. Die Hongkonger Innenstadt zwischen Central und Causeway Bay war während Stunden durch die Demonstranten besetzt. Block für Block drängten die Polizisten sie am späten Nachmittag zurück. Dabei setzten die Beamten Tränengas, Schlagstöcke und Wasserwerfer ein.

Die Hongkonger wollen, dass die Proteste nicht mehr als Aufstand bezeichnet werden.

In Erwartung der Ausschreitungen hatten die Behörden ­bereits am Morgen Strassen und U-Bahn-Stationen gesperrt. Über 20 Stationen wurden bis zum Abend ­geschlossen. Mindestens 6000 Polizisten hielten sich bereit. Mehrere Einkaufszentren und Hunderte Geschäfte in der Stadt blieben geschlossen.