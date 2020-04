Massnahmen gegen Corona-Ansteckung – Parkplätze am Bielerseeufer bleiben geschlossen Biel und Nidau schliessen die unmittelbar am See gelegenen Parkplätze bis am 26. April.

Mit der Massnahme versprechen sich die Städte Biel und Nidau, dass das schöne Wetter nicht ganz so viele Menschen an die Seeufer zieht. Foto: Keystone

Damit sich in Biel und Nidau wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nicht zu viele Menschen am Seeufer aufhalten, bleiben die Parkplätze bis am 26. April gesperrt.

Die Massnahme betrifft die unmittelbar am Bielersee gelegenen Parkplätze, wie die beiden Städte in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag schreiben. Die Behörden verlängerten die bestehende Massnahme wegen der Schulferien und des schönen Wetters in den kommenden Tagen. Ab Montag, 27. April, können die Autofahrer die Parkplätze am See wieder nutzen.

( SDA / ske )