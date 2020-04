Thuner Stadtrat – Parlament tagt im KKThun und ohne Publikum Trotz Corona: Die Sitzung des Thuner Stadtrats vom 7. Mai findet statt. Allerdings nicht im Ratshaus. Marc Imboden

Der Thuner Stadtrat im Thuner Ratshaus während einer Abstimmung. Am 7. Mai wird er im KKThun tagen. Foto: Valérie Chételat

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat ein Gesuch der Stadt Thun für die Durchführung der Sitzung des Thuner Stadtrats am 7. Mai gutgeheissen, wie die kantonale Staatskanzlei mitteilte. Die Bewilligung umfasst auch die erforderlichen Vorbereitungssitzungen der Sachkommissionen. Die entsprechenden Gesuche für die Sitzungen am 11. Juni und am 2. Juli hat er vorsorglich genehmigt, falls der Bund die Massnahmen bis zu diesen Terminen nicht lockert. Die Ausnahmebewilligungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Thun das von ihr eingereichte, umfassende Schutzkonzept umsetzt. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Sitzungen statt im Rathaus im Kultur- und Kongresszentrum Thun stattfinden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Es beinhaltet auch detaillierte Hygienemassnahmen. Zudem ist an den höchstens drei Stunden dauernden Sitzungen kein Publikum zugelassen. Zusätzlich verlangt der Regierungsrat, dass die Sitzungen auf die Behandlung von dringlichen und unaufschiebbaren Geschäften beschränkt werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wenn möglich verzichten. Schliesslich sind Pausen sowie die Abgabe von Verpflegung nicht erlaubt. «Die Massnahmen des Schutzkonzepts sowie die zusätzlichen Auflagen sind strikte einzuhalten», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. (Update folgt)