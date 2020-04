SP Thun – Partei verlangt Lösung für Kitas Die SP Thun fordert vom Gemeinderat eine Soforthilfe zur Entlastung der Eltern. pd

Die Stadt Thun soll Elternbeiträge der Kitas – Blick in eine Kindertagesstätte – übernehmen. Foto: PD

In einem offenen Brief fordert die SP Thun vom Gemeinderat, dass er in Sachen Kindertagesstätten «rasch eine Lösung vorlegt». Die Kitas gewährleisten derzeit wegen der Corona-Pandemie bekanntlich nur einen Notfallbetrieb. Eltern werden angehalten, ihre Kinder nicht in die Kita zu schicken. «Gleichzeitig haben die Eltern die Rechnung für den Monat März erhalten», schreibt die SP hinsichtlich der Situation in Thun. Betroffene müssten Kosten tragen, die sie nicht verursacht hätten und auch nicht bezahlen könnten.

Beiträge übernehmen

Die Sozialdemokraten bitten unter anderem um eine «Soforthilfe durch Übernahme der Elternbeiträge für Eltern, die wegen der Corona-Krise akut in finanzielle Nöte geraten sind» und darum, «die Mahlzeitenkosten für Kinder zu übernehmen, die die Kita nicht besuchen». Kitas seien ein «unverzichtbarer Teil des Service public».