Kurzes Gastspiel – Pascale Bruderer verlässt die Mobiliar schon wieder Nach nur zwei Jahren tritt die ehemalige Aargauer SP-Ständerätin aus dem Verwaltungsrat der Genossenschaft zurück. Julian Witschi

Nach der Politik kehrt Pascale Bruderer auch der grössten Berner Versicherungsgruppe den Rücken. Foto: Raphael Moser

Im Mai 2018 war sie für drei Jahre in den Verwaltungsrat der Genossenschaft Mobiliar gewählt worden. Jetzt ist Pascale Bruderer ein Jahr vor Ablauf der ersten Amtsperiode zurückgetreten. Dabei hätten es noch viele Amtsjahre werden können für die 42-Jährige.

Der Schritt ist aber weniger erstaunlich, als er auf den ersten Blick scheint: Seit letztem November ist bekannt, dass die ehemalige Nationalratspräsidentin in den Verwaltungsrat des Medienkonzerns TX Group einzieht, der auch die «Berner Zeitung» herausgibt. Im Februar kündigte dann die Mobiliar an, der Versicherer spanne für die Digitalisierung des Angebots eng mit einem anderen grossen Schweizer Medienunternehmen zusammen, nämlich mit Ringier.

Bruderer stand also vor einem Interessenkonflikt. Im Sinne von klaren Verhältnissen hat sich Pascale Bruderer dazu entschlossen, bei der Mobiliar zurückzutreten, wie auf Anfrage bestätigt wird. Bruderer hat sich nun also für die TX Group entschieden, wo sie im April zur neuen Verwaltungsrätin gewählt wurde.

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Mobiliar mit seinen nunmehr 25 Mitgliedern ist auch mehr ein Beirat, der vor allem über die genossenschaftliche Ausrichtung der Versicherung wacht. Für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle ist dagegen der Verwaltungsrat der Mobiliar Holding zuständig.

Neuer Posten für Aymo Brunetti

Aus beiden Verwaltungsräten der Mobiliar zurückgetreten ist am Freitag der Berner Unternehmer Rudolf Stämpfli. Neu wurde bei der Holding der langjährige Swisscom-Manager Heinz Herren in den Verwaltungsrat gewählt. Dem Gremium gehören somit weiterhin neun Mitglieder an.

Bei der Genossenschaft ist nach 15 Jahren auch Fritz Schiesser nicht mehr Verwaltungsrat. Die Delegiertenversammlung wählte dafür zwei neue Verwaltungsräte: die Unternehmensberaterin und Dozentin Anja Wyden Guelpa sowie Aymo Brunetti, Professor für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomie an der Universität Bern und ehemaliger Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).