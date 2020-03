Erlenbach im Simmental – Personelle Wechsel auf der Gemeindeverwaltung Lenk erhält einen neuen Finanzverwalter: Marc Zeller, der bisher in Erlenbach auf der Gemeindeverwaltung tätig war, tritt seine neue Stelle am 1. September an.

Gemeindeverwalter Marc Zeller verlässt Erlenbach und zieht als Finanzverwalter an die Lenk. Foto:PD

Auf der Gemeindeverwaltung von Erlenbach stehen in den nächsten Monaten verschiedene personelle Wechsel und interne Rochaden an. Eine erste Vakanz konnte bereits besetzt werden. Natascha Reichenbach, welche aktuell als Sachbearbeiterin Bauverwaltung tätig ist, hat ihr Arbeitsverhältnis aus privaten Gründen per 31. Mai gekündigt. Ihre Nachfolge tritt am 1. Juni Ramona Tschabold aus Därstetten an. Sie arbeitet seit 2018 als Sachbearbeiterin Bauverwaltung auf der Gemeindeverwaltung Diemtigen. Gemeindeverwalter Marc Zeller verlässt dieGemeindeverwaltung ebenfalls. Er tritt am 1. September die Nachfolge von Roland Abbühl, welcher altershalber in den Ruhestand geht, als Finanzverwalter in seiner Heimat- und Wohngemeinde Lenk an. Die bisherige Stellvertreterin Nadja Scheurer wurde vomGemeinderat als neue Gemeindeverwalterin bestätigt. Die Stellvertretung übernimmt die derzeitige Verwaltungsangestellte Michelle Wittwer. Die dadurch freiwerdende Stelle wurde bereits öffentlich ausgeschrieben. Gesucht wird eine Sachbearbeitung im Bereich der Finanzverwaltung.