Oper – 25. & 26. April 2020 – Petite Messe Solennelle G. Rossini hat dieses wunderbare Werk für kleines Ensemble mit zwei Klavieren und Harmonium geschrieben. Da er befürchtete, dass irgendjemand eine Orchesterfassung dazu schreibt, hat er sich entschieden, dies selber zu tun. Eine Auflage hat er gemacht: Diese Version darf erst nach seinem Tod aufgeführt werden. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets! Jana Blanc

Vom Publikum gefeiert, von Kritikern verurteilt, von Kollegen oft angegriffen: Bis heute bieten Werk und Schaffen Rossinis Stoff für Diskussionen und Spekulationen. Die Opera buffa war sein Metier. In nur 20 Jahren schuf er die unglaubliche Zahl von 39 Opern. Der damals geprägte Begriff des «Rossini-Fiebers» sagt alles über den Erfolg dieser Werke. Als Liebhaber irdischer Freuden und Spassvogel bediente Rossini vordergründig das Klischee des «Künstlertypen». Seine ausgelassen-unterhaltsam wirkende Musik trägt ihren Teil zu dieser Wahrnehmung bei. Zwar war der Komponist für seine geistreichen Bonmots bekannt, ob die häufige Doppel-deutigkeit seiner Aussagen jedoch allen seinen Kritikern bewusst war, sei dahingestellt. Übertragen auf seine Musik liegt die Vermutung nahe, dass nicht jedes scheinbar glückliche Opernende frei von nachdenklichen Zwischentönen ist. Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes zog sich der Komponist 1830 völlig unerwartet zurück und vollendete in den darauffolgenden 27 Jahren nur eine einzige Komposition. Das vielbeachtete «Stabat Mater» war sein erstes geistliches Werk. Im Jahre 1863 überraschte er dann mit dem zweiten: Die «Petite Messe solennelle» schrieb er zur Einweihung einer Privatkapelle und instrumentierte für den kleinen Rahmen lediglich mit Klavier und Harmonium. Wie ernst Rossini das Werk meinte, wird unter anderem aus den an Franz Liszt gerichteten Zeilen deutlich: «... weil ich in diese Komposition all mein kleines musikalisches Wissen gelegt habe und weil ich gearbeitet habe mit wahrer Liebe zur Religion.» Trotz des zutiefst religiösen Leitgedankens blieb sich Rossini aber auch hier als Mann des Theaters treu. «Meine Musik ist für jedermann» soll er einmal geschrieben haben. Ob in opernhaften Arien oder bei Anklängen an Walzer und Salonmusik wird dies in der etwa 90-minütigen Aufführungsdauer der «Petite Messe solennelle» offenbar. Das Werk gilt heute als eine der schönsten und abwechslungsreichsten Vertonungen des lateinischen Kirchentextes.

Musikalische Leitung: Peter Loosli

Konzertchor Rapperswil BE, Cantus Regio Thun

Opus Orchester Bern

Solisten: Anja Christina Loosli (Sopran), Barbara Erni (Mezzsosopran), Niklaus Loosli (Tenor), Christian Hilz (Bass)

Daten, Zeit und Ort

Samstag, 25. April 2020

18 Uhr

Stadtkirche Thun

Sonntag, 26. April 2020

17 Uhr

Casino Bern

Preise für AbonnentenThun

1. Kategorie Fr. 48.- statt Fr. 60.-

2. Kategorie Fr. 40.- statt Fr. 50.-

3. Kategorie Fr. 32.- statt Fr. 40.-

Bern

1. Kategorie Fr. 60.- statt Fr. 70.-

2. Kategorie Fr. 48.- statt Fr. 60.-

3. Kategorie Fr. 36.- statt Fr. 45.-

