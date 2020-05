Erfolgreiches Geschäftsjahr – Pfingstegg-Bahn auf Rekordkurs Das Grindelwalder Bahnunternehmen blickt auf ein höchst erfolgreiches Jahr mit der Lancierung einer neuen

Attraktion zurück. pd

Die Pfingsteggbahn hat das bisherige Rekordjahr 2018 nochmals übertroffen. Foto: Bruno Petroni

Aufgrund der Corona-Vorschriften fand die Generalversammlung der Pfingsteggbahn ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Diese wurden durch den Verwaltungsrat respektive die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten, wie die Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG in einer Mitteilung schreibt. Aus dem Geschäftsbericht geht hervor, dass gegenüber dem Rekordjahr 2018 alle Zahlen nochmals deutlich gesteigert werden konnten. Die Bahn beförderte an 170 Betriebstagen insgesamt 130’432 Personen, was einer Zunahme von 1,9 Prozent auf ein neues Allzeithoch entspricht.

Rodelbahn ein Renner

Dazu beigetragen hat auch die Rodelbahn, die 74’296 Fahrten zählte, was einer Zunahme von 1,5 Prozent entspricht. Sie konnte im Juni eröffnet werden, nachdem Lawinenschäden vom Winter repariert worden waren – und verzeichnete gemäss dem Geschäftsbericht gleich wieder «einige Rekordtage». Ein Highlight der Saison 2019 war auch die Eröffnung der einzigartigen Fly-Line. In den 16 Betriebstagen im Oktober konnte die Anlage bereits 2600 Fahrten verbuchen.

Finanziell steht die Bahn auf kerngesunden Beinen. Die Aktionäre nahmen von einem Jahresgewinn von 133’537 Franken Kenntnis. Der Bilanzgewinn beträgt 165’580 Franken. Insgesamt 81’200 Franken werden als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, basierend auf einem Anteil von 8 Prozent des Aktienkapitals. 9700 Franken werden der gesetzlichen Reserve zugewiesen, 50’000 Franken der freien Reserve. Zudem wurde ein Vortrag auf neue Rechnung von 24’680 Franken getätigt. (pd)