Angelegte Vorräte – Pflichtlager für unsichere Zeiten Lange Zeit blieb die Pflichtlagerpolitik auf Kriegsereignisse ausgerichtet. Das hat sich geändert. Zudem wird der Zeithorizont immer kürzer: Die meisten Vorräte müssen nur noch drei bis vier Monate ausreichen. Hans Peter Roth

Bis in die 1980er-Jahre war ein Notvorrat auch für Private Pflicht. Foto: Archiv

«Kluger Rat, Notvorrat.» Bis in die 1980er-Jahre war dieser Slogan in der Schweiz allgegenwärtig. Das Motto galt für Private wie für den Staat. Die Schweiz wollte im Kriegs- und Notfall mit den wichtigsten Versorgungsgütern flächendeckend auf einen bestimmten Zeitraum eingedeckt sein. Inzwischen beschränkt sich der staatlich verordnete Vorrat auf «einzelne, lebensnotwendige Bereiche», wie es in den Leitlinien der Pflichtlagerpolitik heisst.