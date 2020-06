Wegen weiterer Corona-Demo – Polizei kündigt Grossaufgebot an Für Samstag wurde in Bern erneut zu einer Corona-Kundgebung aufgerufen. Die Polizei warnt die Demonstranten und stockt das Aufgebot auf. Benjamin Bitoun

Polizistinnen und Polizisten halten am vergangenen Samstag Demonstrierende in Schach. Foto: Jürg Spori

Die Fronten in Sachen Corona-Kundgebungen sind klar: Für den Samstag haben die Gegner der bundesrätlichen Pandemie-Massnahmen erneut zu einer Demonstration in Bern aufgerufen. Postwendend reagierte der Berner Gemeinderat am Mittwoch mit einer Aufforderung an die Bevölkerung, weiterhin auf sämtliche Kundgebungen zu verzichten. Zudem verurteilte er ausdrücklich die Missachtung des Verbots.