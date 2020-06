Tödlicher Einsatz in Adelboden – Polizei stellte Waffe sicher In der Wohnung des Mannes in Adelboden, der am Donnerstag bei einem Polizeieinsatz tödlich getroffen wurde, befand sich eine Schusswaffe. Der Fall wird aufgearbeitet. UPDATE FOLGT

Adelboden aus der Vogelperspektive: Am Hörnliweg (oben rechts) hat sich letzten Donnerstag der tödliche Zwischenfall abgespielt. Foto: Bruno Petroni

In der Wohnung des Mannes, der am Donnerstag bei einem Dienstwaffeneinsatz am Hörnliweg in Adelboden tödlich getroffen worden ist, konnte eine Schusswaffe sichergestellt werden.