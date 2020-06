Skischule Mürren-Schilthorn – Positive Bilanz

dank gesteigerten Frequenzen Die Skischule Mürren-Schilthorn zieht eine erfreuliche Bilanz für den Winter 2019/20. Trotz abruptem Saisonende. pd/hau

Die Skischule Mürren-Schilthorn (Bild: Unterrichtsstunde in der Skischule) zieht ein erfreuliches Fazit bezüglich des vergangenen Winters. Foto: PD

«Dank leistungsfähigen Beschneiungsanlagen konnte die Skischule Mürren-Schilthorn Anfang Dezember pünktlich in die Wintersaison 2019/2020 starten», teilt die Schilthornbahn AG mit. Mit einem zusätzlichen Förderband auf dem Skischulgelände in Mürren sei ein neuer Pistenbereich geschaffen worden, der jeweils am Nachmittag auch öffentlich genutzt werden konnte, hält das Bergbahnunternehmen weiter fest.

Mehr Gruppen als im Vorjahr

Über Weihnachten und Neujahr hätten «ideale Wetter- und Pistenbedingungen für zahlreiche zufriedene Gäste» gesorgt. Die Frequenzen im Gruppenunterricht konnten gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr um sieben Prozent gesteigert werden.

Beim Einsteigerangebot «Try-to-Ski» habe eine Steigerung von 15 Prozent erreicht werden können. «Im Buchungsverhalten nehmen wir generell einen deutlichen Wandel war», stellt Skischulleiter Werner Gerber fest.

Jubiläum steht bevor

In der kommenden Saison werden sich in Mürren die Berner Schneesportlehrer bei den kantonalen Meisterschaften messen, und die Skischule kann ihr 90-Jahr-Jubiläum feiern. (pd/hau)