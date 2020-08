Corona nach den Sommerferien – Quarantäne statt Schulstart Wenn Schülerinnen und Schüler aus einem Risikoland zurückkehren, müssen sie zu Hause bleiben. Drei Emmentaler Schulleitungen erzählen vom ersten Tag nach den Sommerferien. Pia Scheidegger

Die erste grosse Pause des Schuljahres im Schulhaus Pestalozzi in Burgdorf. Foto: Beat Mathys

«Wo warst du in den Ferien?» Eigentlich eine normale Frage am ersten Schultag nach der fünfwöchigen Sommerpause. Doch in diesem Jahr hat sie eine zusätzliche Bedeutung. Denn die gefragte Person gibt mit ihrer Antwort auch preis, ob sie sich in einem Risikoland aufgehalten hat.