Reben auf der Flucht

Höhnstedt liegt in Saale-Unstrut, dem nördlichsten Qualitätsweinbaugebiet Europas. Seit 2008 bauen sie eine Rebe an, die hier gar nicht hergehört. «Merlot anzubauen, war eine Spinnerei», sagt Harry Hoffmann. «Ich wollte ein Querulant sein.» Sortenreiner Merlot in einem Gebiet, wo das noch nie versucht worden war. «Die auf dem Amt haben sich an den Kopf gefasst», sagt Hoffmann. Die Lokalpresse berichtete. Heute zählt er zu den grössten Merlot-Produzenten im Gebiet Saale-Unstrut.

Schmeckt der Wein plötzlich anders, selbst wenn es ein guter bleibt, ist das ruinös.

Modelle für die Region zeigen: Sollte die Temperatur um weitere zwei Grad ansteigen, bedeutet das mehr Hitzetage, weniger Frost, mehr Niederschläge. Heisst: mehr und besseren Wein. Schon 2020 könnte die Rebsorte Müller-Thurgau in ganz Brandenburg wachsen. 2050 in Schleswig-Holstein. Weinregionen werden auch in England, Dänemark und Polen entstehen. Deutsche Weissweine gehören zu den teuersten und besten der Welt, ähnlich wie französische Rotweine. Wenn die Franzosen aber spanischen Wein anbauen, die Deutschen französischen und die Dänen deutschen, was unterscheidet ein Weinbaugebiet vom anderen? Und was sind die Herkunftsbezeichnungen dann noch wert?

In der Eingangshalle des Instituts in Bordeaux verabschiedet sich Agnès Destrac-Irvine von einer Frau und winkt die nächste Person herein. Rotweinkenner schmecken aus einem Burgunder die Rebsorte Pinot Noir und aus einem Bordeaux den Merlot heraus. Schmeckt der Wein plötzlich anders, selbst wenn es ein guter bleibt, ist das ruinös. Wer mehrmals einen Apfelsaft kauft, der manchmal nach Birne schmeckt, wird irgendwann diesen Apfelsaft meiden. Deshalb lädt Destrac-Irvine regelmässig Testpersonen zur Verkostung ein, 30 bis 35 pro Saison. Sie probieren Weine aus dem Bordelais und von anderswo, vom Testfeld und von regulären Flächen.

Weine werden einen höheren Alkoholgehalt und niedrigere Säuregrade haben.

Alle Tester erkennen den Bordeaux, auch den von der Testparzelle. Das ist wichtig. Denn typischer Geschmack ist nachprüfbar. Doch egal, wie perfekt der Ersatz sein wird: Die grossen Bordeaux-Weine mit hohem Merlot-Anteil wird Destrac-Irvine nicht retten können. Dafür ist es zu spät. Gerade jene Weine, die typisch für das Bordelais sind, werden denen weichen, die heute als untypisch gelten. Und die werden irgendwann als typischer Bordeaux gelten.

Ein Jahr nach dem Besuch in Bordeaux und Languedoc teilt die filière bordelaise die Ernteergebnisse mit. 40 Prozent Rückgang der Quantität. Das lag an ungewöhnlich starken Unwettern. Auch die könnten mit dem Klimawandel zu tun haben.

Mögliche Lösungen: Terroirs verschieben, Reben austauschen, Appellationen ändern.

Anfang des Jahres veröffentlichte das Institut die ersten vorläufigen Ergebnisse von Agnès Destrac-Irvines Studie. Obwohl das Endergebnis erst 2021 kommen soll, sind einige Entwicklungen schon abzusehen: Austrieb und Reife für alle Weinsorten in Frankreich werden früher sein, Weine werden einen höheren Alkoholgehalt und niedrigere Säuregrade haben. Trockenheit und Hitze werden in Bordeaux und Languedoc Bewässerungssysteme nötig machen, in der Champagne und im Elsass hingegen Schutz vor Starkregen.

Auf der letzten Seite der Studie zeigen die Autoren mögliche Lösungen, wie man den Merlot in die Zukunft führen könnte. Es sind jene Vorschläge, die Agnes Destrac-Irvine schon 2011 vor der filière präsentierte: Terroirs verschieben, Reben austauschen, Appellationen ändern und – zu guter Letzt – den Konsumenten auf all das vorbereiten.