Rechtsberatung inklusive: Ihre Berner Notare

In einem Testament oder einem öffentlich beurkundeten Erbvertrag kann der Erblasser nebst seinem letzten Willen eine Person bestimmen, die seinen Willen vollzieht. Der Willensvollstrecker handelt als verlängerter Arm des Erblassers nach dessen Tod und verfügt über weitreichende Kompetenzen. Er vertritt den Willen des Erblassers, verwaltet die Erbschaft, veranlasst die Bezahlung der Schulden, richtet die Vermächtnisse aus und führt die Erbteilung durch.

Eine Erbteilung kann komplex sein und Erben überfordern – insbesondere, wenn sich die Erben etwa nicht oder nur wenig kennen, wenn sie untereinander zerstritten sind, bei Patchwork-Familien, bei Konkubinatspaaren oder wenn Vermächtnisse auszurichten sind. Ohne Willensvollstrecker obliegt dies den Erben gemeinsam, weshalb die Gefahr besteht, dass eine Erbteilung nicht erfolgt oder nur mit erheblicher Verzögerung. Auf Ersuchen der Erben hin unterstützt der mit der Inventaraufnahme beauftragt Notar die Erben bei einer einvernehmlichen Erbteilung, jedoch gibt es keine Behörde, die hierfür zuständig ist.

Als Willensvollstrecker kann sowohl eine natürliche wie auch eine juristische Person eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die eingesetzte Person Kenntnis vom letzten Willen des Erblassers hat und sinnvollerweise angefragt wurde, ob sie bereit wäre, als Willensvollstrecker tätig zu werden. Ansonsten besteht die Gefahr der Ablehnung des Willensvollstreckermandates. Zudem sollte der gewählte Willensvollstrecker über hinreichende Fachkompetenz verfügen wie zum Beispiel ein Notar.

Gegenüber Banken, Behörden etc. legitimiert sich der Willensvollstrecker durch ein Willensvollstreckerzeugnis. Die Erben können den Willensvollstrecker nicht einfach absetzen, sondern müssen an die Aufsichtsbehörde gelangen, die nur in begründeten Fällen den Willensvollstrecker absetzen kann. Der Erblasser hingegen kann zu Lebzeiten die Willensvollstreckereinsetzung jederzeit in den Formen der Verfügung von Todes wegen (eigenhändiges oder öffentlich beurkundetes Testament sowie öffentlich beurkundeter Erbvertrag) abändern.

