11-Jähriger von Velolenker angefahren

Am Mittwoch kurz nach 8 Uhr kam es am Bundesrain in Bern zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war ein Junge zu Fuss in Richtung Bundesterrasse unterwegs und stiess dabei ein Trottinett neben sich her, als ein Velofahrer von oben her den Bundesrain hinunterfuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Velo und dem Jungen.