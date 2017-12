16-Jähriger raubte Mann aus

Am frühen Sonntagmorgen des 2. Juli kam es am Bahnhof Biel zu einem Raubüberfall. Wie die Kantonspolizei Bern nun mitteilt konnte der Täter ermittelt werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen, der gestanden hat, einen Mann am Rande der Braderie tätlich angegriffen und bestohlen zu haben.

Beim Überfall wurde das Opfer leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Fall sind nun abgeschlossen.

