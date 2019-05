19-Jähriger bei Streit verletzt

Am frühen Sonntagmorgen gerieten auf der Schützenmatte in Bern zwei junge Männer aneinander. Ein 19-Jähriger trug dabei Stich- und Schnittverletzungen davon und musste ins Spital. Laut Polizeiangaben hatte er sich bei den Tischtennis-Tischen auf dem Vorplatz der Reitschule in Bern aufgehalten, als es zwischen 02.30 und 03.30 Uhr zuerst zu einem verbalen Streit und danach zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem 17-jährigen Jugendlichen kam.